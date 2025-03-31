В Москве состоится парад исторических трамваев

Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в рамках празднования 126-летия московского трамвая ведется подготовка к проведению знакового мероприятия – парада исторических трамваев.

Мероприятие запланировано на 5 апреля 2025 г. и приурочено к открытию трамвайного депо имени П.Л. Апакова после завершения его реконструкции. Начало динамической части парада назначено на 11:30 по маршруту «Трамвайное депо имени П.Л. Апакова» – «Разворотное трамвайное кольцо «Даниловская мануфактура» – «Трамвайное депо имени П.Л. Апакова» (маршрут парада и концепция прилагаются). После завершения динамической части парада, с 12:30 до 17:00 в трамвайном депо имени П.Л. Апакова будет организована статичная экспозиция для посетителей. Вход на территорию депо свободный.

В период размещения экспозиции планируется выступление музыкальных исполнителей, Академического хора Московского метрополитена, а также организация тематических мероприятий для посетителей выставки.