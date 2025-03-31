31 марта стало самым теплым днем в Москве с начала года

Понедельник, 31 марта, стал самым теплым днем в Москве с начала года. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

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По его словам, днем базовая метеостанция ВДНХ зафиксировала в столице 14 градусов тепла. Синоптик напомнил, что ранее рекорд был зафиксирован 29 марта. Тогда столбик термометра поднялся до плюс 13,9 градуса.

Леус добавил, что воздух продолжает прогреваться, поэтому точные данные будут известны лишь после 21:00, так как именно в это время специалисты снимут показания с максимальных термометров.

"Ожидаемое со вторника, 1 апреля, похолодание удержит сегодняшний день на первой позиции списка самых теплых дней года довольно долго, как минимум до конца первой декады апреля", – подчеркнул синоптик.

Между тем руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в интервью радио Sputnik заявил, что несмотря на грядущее похолодание в Центральной части России, среднемесячная температура воздуха в апреле будет на 2–3 градуса выше нормы.

Также синоптик прогнозирует большое количество осадков в апреле. По его словам, уже 1–2-го числа возможны дожди, но в конце недели в Центральной части России ожидается до 10–14 градусов тепла.

"Все прогностические материалы говорят о том, что понижение температуры если и произойдет, то произойдет только на северо-западе и только в самом конце следующей недели", – добавил Шувалов.

Кроме того, синоптик напомнил, что в марте преобладала антициклональная погода, то есть солнечных дней в Москве было больше положенного. Такая тенденция, по его словам, будет наблюдаться в апреле.

"Перемена в погодных условиях связана с достаточно глобальными изменениями климата, потому что у нас идет довольно существенное изменение средней температуры от десятилетия к десятилетию", – отметил Шувалов, вспомнив, что за последние 30 лет средняя температура января в Москве повысилась почти на 3 градуса.

Ранее стало известно, что в Москве ожидаются заморозки ночью 5 и 6 апреля. Столбик термометра в городе опустится до минус 4 градусов, днем в выходные температура воздуха установится в пределах 0 – плюс 5 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что в эти дни погода будет такой, какой она обычно бывает по климату к концу марта, то есть на 2 градуса ниже нормы.