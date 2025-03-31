Более 200 тыс. человек посетили павильон московского транспорта с июня 2023 года

Павильон московского транспорта с июня 2023 года посетили больше 200 тыс. человек, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

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«В июне 2023 года по поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы открыли после реконструкции обновленный павильон московского транспорта, чтобы дети и их родители могли ближе познакомиться с нашими проектами и достижениями. За это время площадку посетили более 200 тыс. человек. Мы продолжаем создавать новые познавательные форматы для юных гостей. Приходите, здесь каждый найдет что-то интересное для себя», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Уточняется, что с момента открытия павильона московского транспорта здесь провели тысячу мероприятий.

В ведомстве добавили, что в павильоне можно почувствовать себя машинистом поезда Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на VR-аттракционе «Кабина машиниста», «прокатиться» по виртуальным улицам Москвы на реальных велосипедах в «Игротеке», изучить эволюцию маршрутов на «Маршрутизаторе» или собрать пазл со схемой метро, пройти тест на профориентацию.

Помимо этого, для старшеклассников и студентов здесь проходят лекции от экспертов об истории транспорта и ИТ-инновациях.