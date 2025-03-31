Собянин рассказал о ранней диагностике онкологии в эндоцентре «Коммунарки»

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о проведении исследований в эндоскопическом центре ММКЦ «Коммунарка».

«За три года в эндоскопическом центре ММКЦ «Коммунарка» провели больше 145 тыс. исследований. Эндоскопическое исследование помогает обнаружить опухоли ЖКТ на ранней стадии, когда заболевание протекает в основном бессимптомно. Например, врачи «Коммунарки» выявили свыше 2 тыс. злокачественных новообразований, из них больше 200 – на нулевой стадии. Своевременная диагностика позволяет быстрее начать лечение, а время – один из ключевых факторов, влияющих на результат», – написал Собянин.

Он уточнил, что небольшое новообразование медики могут удалить прямо во время исследования. Затем его отправляют в патоморфологическую лабораторию, чтобы поставить точный диагноз.