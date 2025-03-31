Около 300 школ и детских садов построили в Москве за счет городского бюджета с 2011 года

С 2011 года в Москве под кураторством департамента гражданского строительства построено 297 объектов образования общей площадью более 1,7 млн кв. м, социальную инфраструктуру возвели в рамках Адресной инвестиционной программы. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

«С 2011 года в Москве, в частности, построено 57 школ, 44 учебных корпуса и 187 детских садов. Только в прошлом году в городе под кураторством департамента гражданского строительства появилось 10 образовательных учреждений. В столице была завершена масштабная работа по созданию научно-исследовательского кластера МГТУ имени Баумана. Новые здания появились в районах Ховрино, Чертаново Северное, Аэропорт, Измайлово, Беговой, Тропарево-Никулино и Басманный», – приводятся в сообщении слова Ефимова.

В ведомстве добавили, что в последние годы образовательные учреждения в Москве строятся по новому стандарту. Так, эти современные школы и детские сады отличаются не только своим архитектурным дизайном и функциональностью, но и продуманным расположением. При этом один из ключевых подходов при их возведении – обеспечение шаговой доступности. Новые объекты строят в непосредственной близости от жилых районов, значительно улучшая качество жизни горожан и повышая доступность и комфортность образовательных услуг.

Уточняется, что в учреждениях оборудуют рекреационные и учебные пространства, специализированные и универсальные учебные кабинеты. Они сгруппированы по блокам, что обеспечивает минимальное количество переходов обучающихся между этажами в день. Один из таких примеров – учебный корпус для действующей школы №1474 площадью более 8,8 тыс. кв. м, рассчитанный на 500 учеников 8–11-х классов в районе Ховрино: продуманная планировка и оснащение учреждения обеспечивают поддержку различных образовательных и социально-культурных инициатив. Кроме того, обширное внимание уделено и внешним зонам школы: рядом со зданием обустроены места для отдыха и занятий спортом.

Как рассказал руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов, которого цитирует пресс-служба, одну из самых больших школ в стране построили на территории бывшей промзоны «ЗИЛ».

«Здание общей площадью более 40 тыс. кв. м расположено по адресу: проспект Лихачева, д. 11. Здесь дети могут углубленно изучать естественные и инженерные науки, осваивать инновационные технологии и на практике приобретать навыки работы с ними. Всего с 2011 года под кураторством департамента гражданского строительства в столице построено семь крупных школ общей вместимостью около 11 тыс. мест», – добавил он.

Отмечается, что в современных образовательных организациях также создают все условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в 2025–2026 годах запланировано строительство около 150 детских садов, школ, поликлиник, больничных корпусов, спортивных комплексов и других социальных объектов.

Возведение в Москве социальных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».