Домашний кулич подорожал в Москве почти на четверть за два года

Стоимость ингредиентов для домашнего кулича выросла в Москве на 23,7% за два года. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская.

«В 2025 году московским домохозяйкам на изготовление кулича, по данным единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), потребуется потратить 997 руб. В среднем по России – 803 руб., что на 16,5% больше, чем в 2024 году, когда приготовление кулича по аналогичному рецепту обошлось бы в 805 руб. По сравнению с 2023 годом рост цен в столичном регионе составил 23,7%, или 191,2 руб., а в целом по стране – 31,4%», – сказала Лебединская.

Она отметила, что за год подорожали все ингредиенты, за исключением яиц, цена на которые снизилась на 0,25%.

«Больше всего в рецепте подорожали соль – на 23% и сливочное масло – на 28,8%, что составило 114 руб. Дрожжи подорожали на 23%. Рост цен на остальные ингредиенты не превысил 10%: мука – 2,13%, сахар – 5,63%, молоко – 3,19%. 1 кг цукатов за год вырос с 835 руб. до 890 руб. (на 6,59%), орехов – с 1 тыс. 544 руб. до 1 тыс. 666 руб. (на 7,9%)», – заключила Лебединская.

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