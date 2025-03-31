Домашний кулич подорожал в Москве почти на четверть за два года

Агентство «Москва»

Стоимость ингредиентов для домашнего кулича выросла в Москве на 23,7% за два года. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская.

Домашний кулич подорожал в Москве почти на четверть за два года
© РИА Новости
«В 2025 году московским домохозяйкам на изготовление кулича, по данным единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), потребуется потратить 997 руб. В среднем по России – 803 руб., что на 16,5% больше, чем в 2024 году, когда приготовление кулича по аналогичному рецепту обошлось бы в 805 руб. По сравнению с 2023 годом рост цен в столичном регионе составил 23,7%, или 191,2 руб., а в целом по стране – 31,4%», – сказала Лебединская.

Она отметила, что за год подорожали все ингредиенты, за исключением яиц, цена на которые снизилась на 0,25%.

«Больше всего в рецепте подорожали соль – на 23% и сливочное масло – на 28,8%, что составило 114 руб. Дрожжи подорожали на 23%. Рост цен на остальные ингредиенты не превысил 10%: мука – 2,13%, сахар – 5,63%, молоко – 3,19%. 1 кг цукатов за год вырос с 835 руб. до 890 руб. (на 6,59%), орехов – с 1 тыс. 544 руб. до 1 тыс. 666 руб. (на 7,9%)», – заключила Лебединская.

В 2025 году Пасха отмечается 20 апреля.

Новости Москвы