В Москве реализуют 50 проектов по изменению движения

В столичном Дептрансе рассказали, что в 2025 году в центре Москвы реализуют около 50 проектов по изменению движения.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам главы департамента Максима Ликсутова, специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) обустроят новые пешеходные переходы, островки безопасности, развороты на крупных магистралях и дополнительные полосы.

Ранее сообщалось, что в 12 районах Москвы появятся новые остановки наземного транспорта.