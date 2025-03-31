Столичные цветники начали готовить к весенне-летнему сезону

В Москве началась подготовка цветников к весенне-летнему сезону, в апреле запланирована высадка цветочной рассады. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

«Специалисты комплекса городского хозяйства проводят мероприятия по подготовке цветников. Очистим их от мусора и древесной щепы, прорыхлим землю и внесем удобрения. В апреле запланирована высадка цветочной рассады, первой на клумбах появится виола, так как способна выдержать заморозки до минус 3 градусов. К майским праздникам распустятся несколько миллионов тюльпанов, которые высадили прошлой осенью», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Как уточняется, в настоящее время в городских теплицах подготавливают цветочную рассаду.