Более 1,5 млн поездок совершили пользователи проката электросамокатов в Москве за 10 дней

Более 1,5 миллиона поездок на электросамокатах совершили пользователи в Москве за последние 10 дней, то есть с момента открытия сезона проката. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

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Как указал заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов, с помощью данного сервиса пользователи могут осуществлять мультимодальные поездки, а также экономить время в пути. Это, по его словам, позволяет разгружать общественный транспорт и московский метрополитен.

Столичный Дептранс напомнил, что в городе существует 350 медленных зон, где скорость электросамокатов автоматически уменьшается. Кроме того, Госавтоинспекция зачастую проводит проверки, а сотрудники ситуационного центра ЦОДД регулярно следят за обстановкой на дорогах в режиме реального времени с помощью камер.

"Делимся статистикой: 5 миллионов пользователей в Москве, 85% всех поездок пользователи совершают до остановок городского транспорта, метро, дома, университета или офиса", – заключили в ведомстве.

Сезон проката средств индивидуальной мобильности открылся в Москве 15 марта, но через два дня аренду электросамокатов и велосипедов приостановили из-за гололедицы на дорогах. Однако сейчас сервисы проката вновь заработали в связи с установлением плюсовой температуры в городе.