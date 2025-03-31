Сайт Московского метрополитена взломали. Ссылка на него переводит москвичей на портал «Украинской железной дороги», сообщает Readovka.

Дептранс в Telegram-канале сообщил, что в приложении «Метро Москвы» зафиксирован сбой. Как отмечается, в работе личного кабинета приложения «Метро Москвы» могут наблюдаться временные трудности в связи с проведением технических работ. Отмечается, что в настоящее время специалисты работают над их скорейшем завершением. Все ранее купленные билеты продолжают действовать.

«При этом пополнить карту "Тройка" можно в кассах и терминалах на станциях метро.Оплата проезда на турникетах и валидаторах работает штатно - оплатить проезд можно картой "Тройка", банковскими картами, билетами "Единый"», — говорится в сообщении ведомства.

Msk1.ru со ссылкой на сервис Downdetector и комментарии пользователей пишет, что пассажиры не могут открыть схему метрополитена и совершить пополнение карты «Тройка».

Как отмечается, проблемы начали наблюдаться с момента открытия метрополитена, а именно с шести утра. Москвичи жалуются на то, что деньги с банковской карты списали, однако на транспортную карту «Тройка» они не зачислились.

По словам пассажиров, им не удается пополнить «Тройку» даже в автоматах и на валидаторах в автобусах. Одна из москвичек написала в соцсетях, что пассажиры наземного транспорта наблюдают желтый экран.