Москвичам рассказали о погоде в первую неделю апреля

На предстоящей неделе в столичном регионе ожидается похолодание. Столбики термометров в отдельные дни могут достигнуть отрицательных значений, и не исключены осадки в виде мокрого снега. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

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По его словам, уже в ночь с воскресенья на понедельник, с 30 на 31 марта, воздух в Московском регионе будет остывать.

— Столбики термометров в ночные часы будут колебаться от 0 до плюс 2 градусов, днем температурные значения поднимутся до плюс 12–14 градусов. При переменной облачности осадков не ожидается, а ветер будет юго-восточного направления. Его скорость будет колебаться в пределах 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в этот день составит около 751 миллиметра ртутного столба, — пояснил Ильин.

Влияние гребня антициклона, спрогнозированное в столичном регионе на понедельник, 31 марта, уже во вторник, 1 апреля, начнет ослабевать, а взамен ему придет циклон с юга, который и будет определять погодные условия в этот день, рассказал Ильин.

— На небе будет много облаков, из-за чего местами по области пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью будет чуть выше, чем в понедельник: около плюс 2–4 градусов. Днем — от плюс 11 до плюс 3 градусов. Ветер сменит свое направление на северо-восточное и северное, достигнув 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление удержится в пределах 750 миллиметров, начиная постепенно снижаться, — сообщил синоптик.

Со среды Московский регион окажется в тыловой части южного циклона, который будет двигаться в северо-восточном направлении, и столбики термометров будут стремительно снижаться, предупредил специалист.

— В среду, 2 апреля, ночью ожидается от 0 до плюс 5 градусов. При этом пройдут осадки, местами в смешанной фазе (с примесью мокрого снега). Днем их сменит небольшой дождь. Максимальное значение температуры воздуха в этот день будет колебаться в пределах плюс 6–11 градусов, а ветер переменится на северо-западный и будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, — сообщил Ильин.

В четверг, 3 апреля, Московская область попадет в промежуточный гребень антициклона, поэтому ночью столбики термометров опустятся до отрицательных температур, спрогнозировал эксперт.

— Ночью похолодает до минус 4 — плюс 1 градуса, при этом не исключены осадки в виде мокрого снега. При переменной облачности днем осадков уже не предвидится, однако холодные воздушные массы не позволят солнцу сильно прогреть воздух: температура будет колебаться у отметок плюс 2–7 градусов. Ветер сохранит северо-западное направление и будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, — пояснил Ильин.

Облачная погода сохранится и в пятницу, 4 апреля, заверил метеоролог.

— Ночью не исключены осадки в виде мокрого снега и снега с дождем. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем столбики термометров подрастут до плюс 5–10 градусов, что теплее четверга на 3 градуса, — сообщил специалист.

Он также отметил, что атмосферное давление со вторника будет поступательно снижаться и к пятнице приблизится к отметке 738–740 миллиметров ртутного столба.

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