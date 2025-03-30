Бабочки и божьи коровки проснулись в столице

Ранней весной, когда средняя температура поднимается выше пяти градусов, в Москве начинают появляться насекомые. Биологи столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды сообщают, что уже можно встретить бабочек, жуков и клопов. Некоторые из этих насекомых занесены в Красную книгу Москвы и находятся под особой защитой.

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В марте беспозвоночные ведут себя осторожно. Они активны в основном в середине дня, когда солнце высоко, а температура достигает максимума. Темная окраска многих видов помогает им быстрее накапливать тепло. В облачные дни и по утрам они предпочитают оставаться в укрытиях, экономя свою энергию.

У первоцветов можно увидеть бабочек, таких как лимонница, пяденица волосистая, крапивница и многоцветница обыкновенная.

С увеличением цветения мать-и-мачехи и одуванчиков их количество возрастет. Лимонницу можно встретить в парке «Битцевский лес», а крапивницу — в Жулебинском, «Измайлово» и «Сокольниках». Многоцветница черно-желтая обитает в «Кузьминках-Люблино» и на Молжаниновском болоте. Пяденица волосистая и пяденица-обдирало желто-серая встречаются в «Измайловском», а совка воинственная — в районе Соколиной Горы.

Ранней весной на солнечных участках активизируются божьи коровки, которые только вышли из спячки и могут выделять ядовитое молочко при опасности. На полянах появляются клопы-солдатики, которые активно выползают из зимнего укрытия под корой деревьев и образуют яркие группы.

В конце марта — начале апреля появляются жужелицы, ночные охотники, которые выходят на промысел с теплыми ночами. В прошлом году их фиксировали в парке 850-летия Москвы и «Измайлово», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, в «Лосиный Остров» вернулись перелетные скворцы и орлан-белохвост. Также специалисты заметили скворцов в Пресненском районе и Северном Тушине.