Москвичей предупредили о похолодании

На следующей неделе в Москве возможно понижение температуры, дожди, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом пишет радиостанция «Говорит Москва» в Telegram-канале.

Синоптик уточнил, что в понедельник будет тепло, ожидается от +12° до +14°. Во вторник немного похолодает, до +13°, местами до +8°.

«До конца недели ожидаются кратковременные дожди, и температура будет понижаться. Начиная с четверга, ночные температуры составят -2°, а днём — от +3° до +8°»,— отметил Вильфанд.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов уточнил, что похолодание в апреле в средней полосе, «даже несмотря на супертеплое начало весны, практически неизбежно».

По его словам, есть два сценария. В рамках первого снег может выпасть в тыловой части циклона, поднимающегося с юга на Среднюю Волгу, в ночь со 2 на 3 апреля. Это касается Москвы и областей Центра восточнее столицы.

По второму варианту, уточнил метеоролог, этот циклон своей зоной осадков Москву не заденет, пойдет по более восточной траектории. По этой версии, развития атмосферных процессов снега необходимо ждать ближе к концу следующей недели, констатировал Шувалов.