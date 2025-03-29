В Москве 29 марта стал самым теплым днем с начала года

Сегодняшний день в столице обновил температурный максимум с начала года, температура воздуха достигла отметки в плюс 13,9 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале.

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"В столице суточные рекорды тепла последних дней марта заметно выше петербургских и превышают отметку в плюс 17 градусов, тем не менее на некоторое время сегодняшний день попадает в метеорологическую историю Москвы - он становится самым теплым в столице с начала года", - написал он.

Синоптик отметил, что до этого в лидерах был день 14 марта, когда максимальная температура воздуха составила плюс 13,7 градуса.