В Москве рассказали о работе по сохранению культурного наследия

Сотрудники столичных творческих учреждений вносят ценный вклад в сохранение культурно-исторического наследия, заявила заммэра Наталья Сергунина.

«Это и небольшие районные библиотеки, и крупные знаковые объекты, такие как Музей космонавтики и Московский планетарий», — цитирует заммэра газета «Известия».

По словам Сергуниной, профессионалы в своём труде применяют современные цифровые решения.

В настоящее время в Москве открыто больше 1000 подведомственных городу творческих площадок, добавила заммэра.

Ранее НСН сообщала, что Москва продолжит формировать кадровый резерв для театров с помощью Всероссийского открытого конкурса «Таланты».