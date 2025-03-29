Собянин: за год концертные площадки Москвы собрали около 2 млн зрителей

В 2024 году на площадках Москвы было организовано более 2 тысяч концертов, на которых побывали около 2 миллионов зрителей. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

© портал мэра и правительства Москвы

При этом особое внимание уделялось участникам СВО и жителям новых территорий. Для них артисты организовали более 900 музыкальных мероприятий. Кроме того, в течение 2024 года столичные коллективы собрали и передали свыше 65 тонн гуманитарной помощи.

Вместе с тем московские музыканты выступали на различных международных площадках. Концерты проводились в Австрии, Алжире, Бразилии, Венгрии, Венесуэле, Вьетнаме, Германии, Индии, Испании, Китае, Коста-Рике, Тайланде, Панаме, Сербии и на Кубе. В общей сложности выступления были организованы более, чем в 25 странах.

Иностранным зрителям представили яркие выступления джаз-оркестра Игоря Бутмана, театра танца "Гжель" и прочих коллективов столицы.

При этом планируется, что 2025 год тоже будет богат на различные музыкальные события. В частности, в столице должны пройти несколько фестивалей с участием звезд мирового уровня.

Мировых музыкантов уже пригласили выступить на III Московском летнем музыкальном фестивале "Зарядье", который пройдет с 2 июня по 6 июля. Участниками фестиваля также станут оперный певец Ильдар Абдразаков, дирижер Валерий Гергиев, пианист Денис Мацуев и другие. Одной из ключевых тем станет 80-летие Победы в ВОВ.