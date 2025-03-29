Собянин утвердил планы благоустройства набережных на ближайшие годы

С 2011 года в Москве благоустроили около 90 километров набережных Москвы-реки. Здесь появились удобные пешеходные зоны, места для отдыха, спортплощадки и смотровые точки. Об этом в субботу, 29 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

© Вечерняя Москва

Первым крупным проектом стала Крымская набережная, ставшая полностью пешеходной. Впоследствии обновили Якиманскую, Софийскую, Раушскую, Космодамианскую, Садовническую, Воробьевскую, Кадашевскую и другие набережные. Кроме того, в районах бывших промзон, ранее закрытых для горожан, создаются новые общественные пространства у воды. Самым масштабным из таких проектов стала набережная Марка Шагала на ЗИЛе.

В ближайших планах — продолжение благоустройства музея-заповедника «Коломенское» и Пушкинской набережной в Парке Горького, а также работы на Даниловской, Дербеневской, Нагатинской, Новоданиловской, Павелецкой и Шлюзовой набережных. Дополнительно будет проведено укрепление берегов Москвы-реки рядом со стадионом «Спартак».

— (Запланировано) проектирование и строительство Крутицкой, Шелепихинской, Симоновской, Карамышевской набережных, в южной части ЗИЛа и затона Новинки, на участке от Филевского парка до театра «Мастерская Фоменко» и от ж/д моста Курского направления МЖД до Братеевского каскадного парка, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Глава города также рассказал о планах по озеленению Ленинского проспекта. В этом году там планируется высадить липы и вязы.