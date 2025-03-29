В Москве началось солнечное затмение, которое достигнет максимума в 14.49, когда Луна будет закрывать 2 процента солнечного диска.

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Руководитель Московского планетария Людмила Кошман рекомендовала начинать наблюдать за затмением примерно с 14.40.

Частное затмение Солнца могут видеть жители Европейской части России, центральных и северо-западных районов страны.

Для того чтобы наблюдать солнечное затмение, требуются специальные очки (даже несколько пар обычных солнечных очков не дадут достаточного эффекта), несколько дискет или закопченное стекло, в противном случае солнечный свет может обжечь роговицу глаза.