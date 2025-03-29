Три современных электробуса вышли на новый маршрут в ЮЗАО

Современные электробусы появились на маршруте Т81, который проходит между станциями метро «Беляево» и «Битцевский парк». Теперь жителям Юго-Западного административного округа стало комфортнее добираться до важных объектов и шести станций метро. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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«Москва — европейский лидер по развитию экологичного транспорта. Сегодня в столице уже 190 электробусных маршрутов. По будням на маршруте Т81 будут курсировать три современных электробуса российского производства. Продолжаем развивать сеть экологичного транспорта и делать поездки горожан комфортнее по поручению Сергея Собянина», — добавил Максим Ликсутов.

Электробусы повышают комфорт поездок и уменьшают влияние на экологию. Замена одного автобуса снижает выбросы углекислого газа в атмосферу более чем на 60 тонн в год. Электробусы бесшумны и едут плавно. Кроме того, в салоне работает климат-контроль, есть зарядки для телефонов и медиаэкраны.

Москва первой в России начала строить современные электробусные парки. В 2022 году в ТиНАО открылся первый в России и крупнейший в Европе парк электробусов «Красная Пахра». Экологичные машины вышли на маршруты в Новомосковском и Троицком административных округах. Год спустя на северо-западе построили парк «Митино». С его появлением новый транспорт стал курсировать по маршрутам в 20 районах столицы и двух ближайших городах Подмосковья. В конце 2023-го заработал третий инновационный парк электробусов — «Салтыковка». Он обслуживает маршруты на востоке города.

С 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. В таких машинах есть адаптивное освещение салона, которое для комфорта пассажиров в 14:00 меняется от холодного оттенка к теплому. Увеличенный на 18 процентов передний указатель маршрута позволяет увидеть номер издалека. Салон отапливает электрический обогреватель, который не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру. Запас хода вырос с 40–50 километров до 80 километров. При этом вес машины остался прежним. В 2024 году на линию вышли КамАЗы и ЛиАЗы в обновленном дизайне.

В соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Москве большое внимание уделяется модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава. Кроме того, в рамках нацпроекта Москва приступила к развитию Центрального транспортного узла. Он станет единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным транспортом более чем для 30 миллионов жителей 11 регионов России.