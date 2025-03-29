В Москве приступили ко второй масштабной промывке дорог и тротуаров с шампунем

В Москве началась вторая масштабная промывка дорог и тротуаров с использованием шампуня, сообщил заместитель мэра города Петр Бирюков.

— В пятницу прошла первая промывка дорог и тротуаров после зимы, сегодня проводим вторую. Мероприятия начались в 12:00 по всему городу, тщательно очистим с помощью концентрированного моющего средства все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории, — рассказал Бирюков.

Шампунь эффективно удаляет загрязнения, такие как мазутные и масляные пятна, которые не смываются обычной водой. Средство безопасно, полностью разлагается в почве и не содержит кислот или щелочей.

В местах, куда не может добраться техника, работы выполняются вручную бригадами коммунальных служб. Мойку дорог традиционно проводят весной и осенью, передает Telegram-канал Городского хозяйства.

Специалисты также приступили к работам по замене асфальтового покрытия дорог. Сообщается, что в этом году дорожное полотно обновят на участках Садового кольца, в том числе Новинском и Зубовском бульварах, 1-й Тверской-Ямской улице, Котельнической набережной, ряде вылетных магистралей.