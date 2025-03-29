Москвичам пообещали уникальное явление

В центральной части России в апреле выпадет снег, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он добавил, что устойчивого снежного покрова не ожидается, пишут «Известия».

По его словам, появление снежного покрова на майские праздники, как это было в прошлом году, маловероятно. Вместе с тем, добавил он, в апреле снег еще выпадет в центре европейской части России.

«В прошлом году наблюдалось не просто редкое, но даже уникальное явление: впервые произошло образование временного снежного покрова 9 мая в центре европейской части России», — пояснил Вильфанд.

Метеоролог уточнил, что в апреле также возможно кратковременное сильное похолодание, минусовые температуры.

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Ранее Вильфанд сообщил, что температура воздуха в Москве в выходные, 29 и 30 марта, будет превышать норму на 5–6 градусов. Он заметил, что существенных осадков в конце марта не ожидается.