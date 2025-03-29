Вильфанд: в апреле в Москву вернется снег

Илья Родин

В центральной части России в апреле выпадет снег, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он добавил, что устойчивого снежного покрова не ожидается, пишут «Известия».

Москвичам пообещали уникальное явление
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По его словам, появление снежного покрова на майские праздники, как это было в прошлом году, маловероятно. Вместе с тем, добавил он, в апреле снег еще выпадет в центре европейской части России.

«В прошлом году наблюдалось не просто редкое, но даже уникальное явление: впервые произошло образование временного снежного покрова 9 мая в центре европейской части России», — пояснил Вильфанд.

Метеоролог уточнил, что в апреле также возможно кратковременное сильное похолодание, минусовые температуры.

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Ранее Вильфанд сообщил, что температура воздуха в Москве в выходные, 29 и 30 марта, будет превышать норму на 5–6 градусов. Он заметил, что существенных осадков в конце марта не ожидается.