Около 200 фасадов зданий промоют на Садовом кольце

С установлением плюсовых температур в столице началась промывка фасадов домов и зданий.

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Об этом в субботу, 29 марта, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

— С установлением постоянных положительных температур воздуха в столице стартовали мероприятия по промывке фасадов многоквартирных домов и административных зданий. В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали. Сегодня проводим промывку фасадов на внутренней стороне Садового кольца, — сообщил Бирюков.

В работах задействованы 185 единиц техники, в том числе 130 автовышек, 520 рабочих и альпинистов. Для очистки фасадов применяют специальные моющие средства, они совершенно безопасны для людей и окружающей среды. Время на промывку зависит от размеров здания, в среднем — около двух часов. Как правило, объекты возле дорог с интенсивным движением очищают по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, — частично, говорится в Telegram-канале Городского хозяйства Москвы.