Парки Москвы посетили более 177 млн раз в 2024 году

МОСКВА, 29 марта./ТАСС/. Московские парки посетили более 177 млн раз в 2024 году, а летом 2025 года запланировано свыше 30 тыс. событий. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

"Секрет успеха - в многообразии площадок и насыщенной программе для детей и взрослых. Так, в этом зимнем сезоне в парках работали 47 катков, 85 лыжных трасс, 22 горки для катания на тюбингах и ледянках", - отметил Собянин.

Он добавил, что прошлым летом было организовано 13 бассейнов и 10 кинотеатров под открытым небом, а также были оборудованы специальные площадки для пикников с беседками с онлайн-бронью. Летом этого года запланировано свыше 30 тыс. событий, согласно ожиданиям их посетят более 50 млн человек.