Московские парки побили рекорд посещаемости

В 2024 году столичные парки побили рекорд — их посетили более 177 миллионов раз. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

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«Секрет успеха — в многообразии площадок и насыщенной программе для детей и взрослых. Так, в этом зимнем сезоне в парках работали 47 катков, 85 лыжных трасс, 22 горки для катания на тюбингах и ледянках», — отметил Мэр Москвы.

Новые катки появились в парке «Ходынское поле», музеях-заповедниках «Царицыно» и «Кузьминки-Люблино».

Прошлым летом в парках работало 13 бассейнов и 10 кинотеатров под открытым небом, а также специальные площадки для пикников. Беседки можно было забронировать онлайн, что позволяло посетителям заранее планировать свой отдых и выбирать наиболее удобные места. В течение летнего сезона горожане воспользовались этим сервисом более 30 тысяч раз.

Всего в 2024 году в парках было организовано более 25 тысяч мероприятий, включая фестивали «Небо», «Горький +», «Дачное Царицыно», «Солома» и другие.

В прошлом году также продолжилась работа по комплексному благоустройству парков. В частности, оно затронуло Парк Горького, «Сокольники», музей-заповедник «Коломенское». Обновление парков проведут и в 2025-м.

Этим летом пройдет свыше 30 тысяч мероприятий, которые охватят более 50 зон отдыха. Ожидается, что их гостями станут свыше 50 миллионов человек.