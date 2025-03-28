Стало известно, во сколько москвичи смогут увидеть частное солнечное затмение

29 марта пройдет частное затмение Солнца. Жители Москвы и Петербурга смогут его наблюдать с 14:24 по 14:49 по московскому времени.

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На территории материковой России максимальная фаза затмения достигнет 0,43 и произойдет в 14:44 по московскому времени в районе Кольского полуострова, на северо-западе Мурманской области. На станции Баренцбург в Шпицбергене фаза затмения достигнет значения 0,62 в 14:37 по московскому времени. В Санкт-Петербурге она составит примерно 0,23, а в Москве — 0,07.

Максимальная фаза затмения достигнет 94 процента, однако наблюдать ее удастся лишь в районе Гудзонова залива на рассвете. Там оно начнется в 13:49 по московскому времени.

Частичное солнечное затмение продлится примерно четыре часа и пройдет в созвездии Рыбы. Оно завершится в 15:44 по московскому времени, сообщает Telegram-канал Московского планетария.

Старший научный сотрудник отдела наблюдательной и теоретической астрономии и радиоинтерферометрии ИКИ РАН Олег Угольников уточнил, что в Москве Луна перекроет лишь семь процентов диаметра видимого диска Солнца. Ученый также отметил, что наблюдать это явление можно только с использованием специальных защитных средств для глаз.

Астрологи рассказали, чего ждать знакам зодиака в солнечное затмение 29 марта.