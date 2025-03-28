Вильфанд рассказал о погоде на выходных в Москве

В Москве на выходные ожидается ясная, солнечная погода, рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее ведущий научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Першина сообщила, что в ближайшие дни в большинстве центральных областей нас ждет солнечная и теплая погода — до +15°. Она добавила, что «на Юге будет попрохладнее, могут быть дожди».

«До следующей недели ещё выходные — замечательные дни. Ясная, солнечная погода днём. Звёздное и лунное [небо] ночью. И температура потрясающая», — отметил Вильфанд.

По словам синоптика, ночью температура будет в диапазоне от -1° до +2°, днем ожидается от +12° до +14°. Возможен небольшой ветер, юго-восточный.

Метеоролог пояснил, что такой температурный фон примерно на 5-6 градусов выше нормы, больше соответствует по климату четвёртой пятидневке апреля.