Столичная система теплоснабжения работает на минимальных параметрах

Столичная система теплоснабжения работает на минимально возможных параметрах в связи с повышением среднесуточной температуры воздуха в городе. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

© m24.ru

"В настоящее время специалисты ПАО "МОЭК" обеспечивают температуру сетевого теплоносителя на уровне 75–77 градусов, это минимально необходимые значения, позволяющие обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов", – уточнил вице-мэр.

По его словам, в межсезонье особенно трудно поддерживать стабильную температуру теплоносителя в системах отопления внутри зданий. В этот период в течение суток наблюдаются значительные суточные колебания температуры: от отрицательных значений в ночное время до положительных в дневное.

"Имеет значение и сторона здания, например, на солнечной может ощущаться избыточная температура", – подчеркнул Бирюков .

Решение о завершении отопительного сезона в Москве будет зависеть от погодных условий, подытожил заммэра.

Отключение отопления в квартирах происходит, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха не опускается ниже 8 градусов, рассказали ранее в Роскачестве. Эксперты пояснили, что процесс отключения занимает около 3–5 дней из-за особенностей работы коммунальных служб и теплосетей. Кроме того, перед окончанием отопительного сезона местные органы власти публикуют соответствующее распоряжение.