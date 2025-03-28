Помело расцвело в "Аптекарском огороде" в Москве

Помело расцвело в старинной субтропической оранжерее ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщается телеграм-канале учреждения.

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"Гости сада могут увидеть, как на ветвях вечнозеленого деревца распускаются крупные белоснежные цветы с густым сладковатым ароматом. <...>. Посетители "Аптекарского огорода" могут наблюдать это редкое явление в течение ближайших двух недель", – отметили в саду.

Помело также известно как помпельмус или шеддок. Плоды растения достигают 30 сантиметров в диаметре и могут весить до 10 килограммов. Созревают они 6–8 месяцев.

Между тем в "Аптекарском огороде" сейчас цветет рододендрон даурский, известный также как сибирский багульник. Растение получило свое название в честь Даурии – исторической области в Забайкалье. Также посетители сада могут увидеть подснежники, крокусы и другие весенние цветы.

Кроме того, в "Лосином острове" цветут орешник и ива пепельная. Они расцвели на две недели раньше срока из-за теплой зимы.