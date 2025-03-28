Пушкинский музей готовит выставку к 80-летию Победы

Выставочный проект "Подвиг музея" о людях, сохраняющих наследие музеев во время Великой Отечественной войны, откроется в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Об этом в интервью ТАСС рассказала директор музея Ольга Галактионова.

"К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне будет открыта выставка "Подвиг музея", которую мы готовим совместно с Государственным Русским музеем. Экспозиция расскажет о подвиге музея как институции во время войны", - поделилась она.

По словам директора, выставочный проект - это благодарность хранителям, реставраторам и всем тем, кто спасал экспонаты музея, дошедшие до наших дней после боевых действий.

"Мы укажем имена этих людей. Также несколько восстановим облик музея во время войны и эвакуации", - добавила Галактионова.

Собеседница агентства обратила внимание на то, что такие проекты необходимы и важны для общества.

"К сожалению, и сегодня люди в музеях жертвуют своими жизнями ради того, чтобы сохранить и сберечь наше наследие. Для сотрудников музея каждая его часть - это сокровище", - заключила она.

Галактионова вступила в должность директора ГМИИ имени А. Пушкина 17 января 2025 года, сменив Елизавету Лихачеву. С 2021 года она возглавляла музейно-выставочный центр "Росизо". Под ее руководством были созданы такие выставочные проекты, как "Кукрыниксы. 100 лет", "Филонов. Художник мирового расцвета", "Бессмертие подвига", а также "ДК СССР" - лауреат первой Национальной премии в области музейного дела имени Д. С. Лихачева.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте в 13:30: .