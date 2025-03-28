В Москве наградили лауреатов премии "Золотое перо России"

73 российских журналиста стали лауреатами премии «Золотое перо России». Церемония прошла в Москве. В столице собралась элита представителей профессии, отражающей современность и формирующей информационное поле. В первую очередь председатель Союза журналистов России вручил семь центральных наград «Золотое перо». Среди лауреатов — обозреватель «Вечерней Москвы» Ольга Кузьмина. Она также преподает на кафедре международной журналистики в МГИМО. Обозреватель Вечерки подчеркнула, что получить награду «Золотое перо» — огромная честь для нее:

© Авторадио

«Мне в этой жизни очень везло на людей. И я с благодарностью посвящаю награду моим учителям, коллегам — прошлым и нынешним. Их поддержка бесценна, и я их безмерно люблю. А еще — всем людям, у кого я брала интервью, каждый раз обогащаясь общением, и верным читателям газеты. Отдельную благодарность выражаю председателю СЖР Владимиру Соловьеву, главному редактору Александру Куприянову и гендиректору «ВМ» Георгию Рудницкому, поддержавшим мою кандидатуру».

Награды лауреатам премии «Золотое перо России» присуждаются в семи номинациях. В числе награжденных: корреспонденты и фотографы, редакторы и военкоры, медиаменеджеры и руководители спецпроектов.