Пассажиры автобусов Мострансавто совершили на 6,5% больше поездок с января

С января 2025 года пассажиры автобусов АО «Мострансавто» совершили больше 120 млн поездок, что на 6,5% превышает показатель годичной давности. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«С начала года в автобусах Мострансавто жители и гости Московской области совершили свыше 120 млн поездок, что на 6,5 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего поездок совершено по социальным картам – порядка 56,3 млн операций», – говорится в сообщении.

Отмечается. что при этом более 38 млн трансакций зафиксировано при оплате проезда банковскими картами. Свыше 26 млн раз пассажиры оплатили проезд с помощью транспортных карт: картами «Стрелка» всех видов – более 16 млн поездок и картами «Тройка» – почти 10 млн поездок.

Как уточняется, мониторинг пассажиропотока выявил, что наиболее популярными с начала года оказались маршруты МАП №10 Королева (17 млн поездок), МАП №11 Балашихи (более 13,8 млн) и МАП №12 Ногинска (12 млн). В пресс-службе напомнили, что пассажирам в автобусах Мострансавто доступна только безналичная оплата проезда: банковскими или транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а также социальными картами.