Собянин: Программа модернизации поликлиник вышла на финишную прямую

В программу модернизации первичного звена включили около 340 зданий взрослых и детских поликлиник. Уже завершена реконструкция в 289 поликлиниках.

Масштабная программа модернизации поликлиник вышла на финишную прямую. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Мы уже завершили реконструкцию 289 зданий из порядка 340 запланированных. Недавно открылась детская поликлиника № 81 (филиал № 2) на Профсоюзной улице в Теплом Стане. После реконструкции все соответствует новому московскому стандарту: современные кабинеты и удобная навигация, цифровое оборудование экспертного уровня, комфортные зоны ожидания, больше специалистов рядом с домом, безбарьерная среда для маломобильных москвичей и благоустроенная прилегающая территория», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

По его словам, с 31 марта начнут принимать пациентов еще три обновленных медучреждения: детская городская поликлиника № 150 в районе Марьино (Братиславская улица, дом 1), городская поликлиника № 12 в Марфине (улица Академика Комарова, дом 5, корпус 1), а также филиал № 6 консультативно-диагностического центра № 6 в Восточном Дегунине (Керамический проезд, дом 49б).

Основные работы по реконструкции столичных поликлиник планируется завершить к концу 2025 года.

Детская поликлиника в Теплом Стане

Филиал № 2 детской городской поликлиники № 81 расположен по адресу: Профсоюзная улица, дом 154, корпуса 5 и 6. Трехэтажное здание построили в 1976 году. Его площадь — более 1,9 тысячи квадратных метров. Медучреждение обслуживает свыше 14 тысяч москвичей, оно рассчитано на 468 посещений в смену. Пациентов принимают 31 врач и 50 медицинских сестер. Все сотрудники филиала прошли обучение в Кадровом центре Департамента здравоохранения города Москвы.

Капитальный ремонт начали в конце 2023 года. 10 марта 2025 года поликлиника вновь открылась для пациентов. Сегодня здесь ведут прием врачи-педиатры, участковые врачи, оториноларингологи, офтальмологи, детские хирурги, неврологи, специалисты ультразвуковой и функциональной диагностики, врачи травматологи-ортопеды.

Обновленная поликлиника полностью соответствует новому московскому стандарту. На всех этажах здания появились комфортные зоны ожидания. Для маломобильных пациентов увеличили количество санузлов, обустроили просторные холлы возле лифтов, организовали безбарьерное передвижение. У сотрудников теперь есть комната отдыха и приема пищи, помещение профессионального развития, где можно обсудить рабочие вопросы и обменяться опытом, а также комната психологической разгрузки.

В поликлинике заменили 100 процентов оборудования, в том числе было закуплено три системы ультразвуковой визуализации и рентген на два рабочих места, а также современная комфортная эргономичная мебель.

Для расширения диагностических возможностей офтальмолога оборудовали темную комнату, кабинет охраны зрения, а для функциональной диагностики — кабинеты ЭКГ, исследования функции внешнего дыхания, рентгенодиагностики и ультразвуковых исследований.

Кроме того, увеличено количество кабинетов вакцинопрофилактики, оборудованы две перевязочные в кабинете хирурга с разделением на чистую и грязную, введены дополнительные кабинеты унифицированного приема.

После ремонта в поликлинике открыли отделение детской травматологии (два кабинета первичного приема, кабинет повторного приема, процедурный кабинет, гипсовая, перевязочный кабинет). Помимо этого, в здании разместили филиал детской стоматологической поликлиники.

Территорию вокруг здания благоустроили.

Московский стандарт: крупнейшая программа модернизации городских поликлиник

Несколько лет назад в столичных амбулаторных центрах внедрили московский стандарт поликлиник. Вместо регистратуры за стеклом появились удобные стойки информации с консультантами. Прием ведут дежурные врачи, а справку или направление можно быстро получить в специальном кабинете. В холлах теперь есть зоны ожидания, кулеры с водой. В детских поликлиниках юные пациенты могут поиграть в игрушки, а мамы — уединиться, чтобы покормить малыша. Так был сделан первый шаг к созданию современного медицинского учреждения.

Опираясь на полученный опыт, в 2019 году Правительство Москвы разработало новый московский стандарт поликлиник, который стал логичным развитием стандарта первого поколения.

Профессиональную оценку планируемых изменений и свои предложения к будущему стандарту поликлиник дали медицинские работники во время специального коммуникационного проекта (онлайн-опроса), который проходил с 28 марта по 10 апреля 2019 года. В проекте приняли участие более четырех тысяч медиков, которые оставили 2,7 тысячи предложений.

Новый московский стандарт поликлиник получил поддержку горожан. В голосовании проекта «Активный гражданин» приняли участие более 212 тысяч человек, из них свыше 70 процентов одобрили его основные положения, а также программу комплексной реконструкции городских поликлиник, необходимую для реализации стандарта.

Основными элементами нового московского стандарта поликлиник являются:

— больше врачей самых востребованных специальностей. В каждом филиале поликлиники будут вести прием врачи восьми наиболее востребованных медицинских специальностей: врач общей практики/терапевт, кардиолог, оториноларинголог, хирург, невролог, офтальмолог, уролог и эндокринолог. В каждом головном подразделении пациентов будут дополнительно принимать врачи по пяти узким специальностям: аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, колопроктолог, инфекционист. В результате уменьшится количество перемещений пациентов между филиалами поликлиник. Наиболее востребованные врачи будут принимать максимально близко к месту жительства;

— современное техническое оснащение. В поликлиниках будут работать маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, а также оборудование функциональной диагностики. Головные здания будут дополнительно оснащены МРТ, КТ, денситометрами (аппарат для исследования костной ткани), УЗИ экспертного класса, аппаратами тредмил (оборудование для проведения нагрузочных тестов под контролем ЭКГ), приборами для исследования функции внешнего дыхания (спирографами, бодиплетизмографами), эндоскопическим оборудованием. Таким образом, пациенты смогут проходить наиболее распространенные обследования максимально близко к дому. Кроме того, аналоговое оборудование заменяется на более современное — цифровое, что позволяет создать единую городскую базу хранения медицинских изображений, улучшить качество диагностики и уменьшить число ошибочно поставленных диагнозов. Поставки нового оборудования в поликлиники начались в 2019 году;

— цифровая поликлиника. Пациенты получили доступ к электронной медицинской карте и могут самостоятельно видеть результаты своих анализов и исследований. Объемы информации, доступные пациентам, постепенно расширяются;

— удобное расположение кабинетов врачей и зонирование помещений. Наиболее востребованные кабинеты размещаются на нижних этажах, менее посещаемые и административные кабинеты — на верхних. Кабинеты узких специалистов, где это возможно, будут работать на одном этаже с функциональной диагностикой. Например, сделать УЗИ сердца или кардиограмму можно будет рядом с кабинетом кардиолога. Распределение врачей по кабинетам будет организовано таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей и сделать ожидание приема более комфортным. Там, где возможно, организуют буфеты для пациентов и персонала;

— комфорт для врачей и медсестер. В поликлиниках оборудуют уютные комнаты отдыха, в которых медики могут пообщаться друг с другом, перекусить или выпить чашку кофе. Кабинеты врачей оснастят эргономичной мебелью для комфортной работы: креслами, шкафами, столами и стульями.Работникам поликлиник выдается удобная и стильная рабочая одежда и обувь;

— искренний сервис. В регистратуре, функционирующей по принципам ресепшена, пациентов встречают сотрудники центров госуслуг «Мои документы», в обязанности которых входит ответить на возникающие вопросы, помочь сориентироваться и вовремя попасть на прием к нужному врачу;

— благоустроенная прилегающая территория.