Новый сезон в парке развлечений «Орион» на ВДНХ стартует 17 апреля

Семейный тематический парк аттракционов «Орион» на ВДНХ 17 апреля откроет новый летний сезон с развлечениями, аттракционами и тематическими зонами. Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

«17 апреля в семейном тематическом парке аттракционов «Орион» на ВДНХ стартует новый летний сезон. До середины октября гостей ждут развлечения, уличные аттракционы, новые тематические зоны и насыщенная программа. ВДНХ традиционно станет центром летнего отдыха москвичей и туристов. Этот сезон в семейном тематическом парке «Орион» обещает быть особенно зрелищным и ярким. Пять уличных аттракционов заработает уже 17 апреля. Гости смогут прокатиться на «Астродроме», «Лунном экспрессе», «Торнадо», «Вальсе часов» и «Аэротакси»», – говорится в сообщении.

Как уточняется, с 19 по 20 апреля в парке пройдет праздничная программа в честь открытия сезона. Для детей и взрослых проведут танцевальные активности, мастер-классы и другие мероприятия.

В пресс-службе добавили, что в течение сезона будет работать 12 фудтраков. Запланированы мероприятия, посвященные различным праздникам, а также работа тематических маршрутов. В парке функционирует самая длинная в Москве канатная дорога «Воздушный трамвай». Для посетителей парка будут доступны интерактивные локации – Театр сказок, Дом страхов и Школа спасателей. В летнем сезоне откроется три новых зоны: «Детская», «Семейная» и «Экстремальная», а также комплексы аркадных аттракционов.

Информацию о работе парка и билеты можно найти в информационных центрах и на сайте выставочного комплекса.