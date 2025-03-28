Столичные пруды подготовят к летнему сезону

Работы проведут специалисты Мосводостока.

Специалисты комплекса городского хозяйства подготовят столичные пруды к летнему сезону. От мусора и листвы очистят 270 прудов, обслуживаемых ГУП «Мосводосток». Общая площадь их акватории и береговой территории составляет более 700 гектаров.

Работы проведут вручную, чтобы не пропустить ни одного участка. Специалисты Мосводостока очистят берега от бытового мусора, опавшей листвы и сухостоя. Где необходимо, подготовят почву для взращивания нового газона. В рамках работ очистят более 400 гектаров газонного покрытия.

Кроме того, от мусора и веток расчистят также открытые русла малых рек и ручьев. Обмелевшие участки, затрудняющие естественное течение воды, углубят, подняв песок и грунт на поверхность.