Важным событием форума станет присвоение самым активным представителям бизнеса звания «Поставщик Правительства Москвы», которое подтверждает, что компания является надежным и добросовестным партнером столицы.

© Mos.ru

С 2 по 4 апреля в столице пройдет форум «Дни московской конкуренции», который уже не первый год объединяет закупщиков, поставщиков и участников земельно-имущественных торгов. Об этом сообщила Мария Багреева, заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города.

«Форум “Дни московской конкуренции” проводится с 2019 года и является традиционной площадкой для коммуникации между участниками рынка закупок и обмена лучшими бизнес-практиками. Повестка мероприятия охватывает широкий спектр актуальных вопросов: оптимизацию закупочной системы, развитие конкурентной среды в столице, внедрение новых сервисов для предпринимателей на портале поставщиков. Важным событием форума станет присвоение самым активным представителям бизнеса звания “Поставщик Правительства Москвы”, которое подтверждает, что компания является надежным и добросовестным партнером столицы. Такие организации снабжают городские больницы, школы, метрополитен, коммунальные службы, реставрируют памятники культуры и архитектуры, строят дороги и мосты, делая мегаполис еще комфортнее для жизни», — сообщила Мария Багреева.

На мероприятии будут разыграны призы среди поставщиков — более 50 сертификатов, дающих скидку в размере от 30 до 100 процентов при покупке абонемента на участие в аукционах на электронной торговой площадке «Росэлторг».

«Конференцию откроет пленарная сессия, на которой участники рассмотрят практические вопросы развития конкурентной среды и совершенствования системы закупок. Во второй день форума специалисты контрактных служб и заказчики обсудят развитие цифровой экосистемы столичных закупок, примеры правоприменительной практики Управления Федеральной антимонопольной службы по городу Москве, сокращение сроков оплаты контрактов и другие вопросы закупочной деятельности. Третий день форума будет посвящен поставщикам. Их ждет семь содержательных сессий, на которых эксперты столичного и федерального госзаказа расскажут об изменениях на портале поставщиков, о стратегических направлениях для предпринимателей, расширении перечня товаров для маркировки и нефинансовых мерах поддержки бизнеса», — отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Больше о конкурентной политике, имущественно-земельных торгах и закупках Москвы можно узнать на сайте.