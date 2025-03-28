На Ураза-байрам перекроют часть улиц Москвы

В связи с празднованием Ураза-байрама 29 и 30 марта в центре, на западе и северо-востоке Москвы будут введены временные ограничения на передвижение. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта города.

В конце февраля у мусульман начался обязательный месячный пост – Рамадан. Он продлится до Ураза-байрама, который также известен как «Праздник разговения». В 2025 году Ураза-байрам будет праздноваться в ночь с 30 на 31 марта.

В Департаменте транспорта отметили, что 23:00 29 марта до 11:00 30 марта будет ограничено движение транспорта по улице Дурова на участке от проспекта Мира до Олимпийского проспекта. С 00:01 до 11:00 30 марта также будет перекрыто движение на улицах Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской, Минской, а также в Капельском, Выползовом, Старом Толмачевском, Климентовском, Озерковском и Малом Татарском переулках. Кроме того, в направлении в область и центр будут закрыты съезды с проспекта Генерала Дорохова.

Также в ведомстве рассказали, что с 4:00 до 11:00 будет перекрыто движение по улицам Хачатуряна и Каргопольской. С 6:00 до 11:00 30 марта будет недоступна для проезда одна крайняя правая полоса на участке проспекта Мира в сторону центра от Капельского переулка до дома 41, строение 2.

Ранее стало известно, что в апреле будет скорректировано расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих по направлениям Савеловское, Белорусское, Казанское и Павелецкое. В том числе изменения коснутся аэроэкспрессов, следующих в аэропорт Домодедово.