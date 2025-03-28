Более 18 тыс. человек посетили «Ночь театров» в Москве

В Москве с 27 на 28 марта ежегодную акцию «Ночь театров» посетили более 18 тыс. человек, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

«13-я «Ночь театров» объединила свыше 18 тыс. москвичей и гостей столицы. Это почти в два раза больше, чем в 2024 году: тогда к акции присоединились около 10 тыс. человек. Впервые в этом году в креативном пространстве «Новый Манеж» мы организовали театральный марафон, который длился больше 12 часов, и любимая москвичами акция получилась по-настоящему ночной – она продолжалась до 5:00», – приводит пресс-служба слова руководителя департамента культуры Москвы Алексея Фурсина.

Как уточняется, в рамках акции прошло более 120 различных мероприятий – творческие вечера, концерты, спектакли, открытые репетиции, перформансы, театральные квизы, экскурсии и променады.