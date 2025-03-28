Собянин рассказал, как изменилась офтальмологическая помощь в Москве

Московский стандарт предусматривает наличие офтальмологического кабинета в каждой столичной поликлинике. Только за 2024 год жители столицы посетили офтальмологов более 3,7 миллиона раз. Об этом в пятницу, 28 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Глава города добавил, что к врачу можно записаться без предварительного посещения терапевта.

— За последние годы нам удалось оснастить оборудованием экспертного класса все офтальмологические кабинеты Москвы. Только в прошлом году закупили свыше трех тысяч единиц различного офтальмологического оборудования. Современный кабинет офтальмолога в городской поликлинике разделен на две части — зону приема и диагностическое помещение, — написал Собянин в своем личном блоге.

Мэр Москвы рассказал, что в прошлом году столичные врачи-офтальмологи выполнили больше 68 тысяч микрохирургических вмешательств, тогда как в 2010 году их делали всего 17 тысяч.

Ранее Сергей Собянин уже говорил, что одной из важнейших задач стратегии развития Москвы является повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе сложных и дорогих операций. По его словам, для достижения цели проводится большая работа.

Также стало известно, что москвичам стали бесплатно доступны три новых высокотехнологичных метода проведения сердечно-сосудистых операций благодаря выделенному дополнительному финансированию.