Более 30 ядовитых змей прибыли в Московский зоопарк из ЮАР

В Московский зоопарк прибыли более 30 ядовитых змей из Южной Африки. Среди них — черная и зеленая мамба, щитковая кобра и бумсланги.

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Сообщается, что змеи сейчас живут во внутренних помещениях террариума под наблюдением специалистов. На экспозиции они смогут появиться после успешной адаптации к новому пространству.

— Все змеи получают тщательно разработанный рацион, сформированный с учетом особенностей конкретного вида. Их террариумы также сконструированы под каждую отдельную группу змей, чтобы предусмотреть их потребности в грунте, освещении, температуре, влажности и иных параметрах окружающей среды, — цитирует гендиректора Московского зоопарка Светлану Акулову Telegram-канал учреждения.

В Московском зоопарке появились новые обитатели: 63 вида животных, включая редких и занесенных в Красную книгу. В прошлом году зоопарк пополнился 300 новоселами из двух десятков регионов России и других стран. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Птенца папуанского калао теперь можно увидеть в экспозиции павильона «Дом птиц» Московского зоопарка. Малыш вылупился в ноябре прошлого года, но перед посетителями зоопарка он предстал недавно.