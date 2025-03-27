МЧС предупредило москвичей о сильном тумане

Туман с видимостью от 200 до 700 метров ожидается в Москве с 22 часов 27 марта по 10 часов 28 марта. Об этом пишет пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

В ведомстве отметили, что фоне неблагоприятных метеорологических условий автомобилистам следует снизить скорость движения, увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров.

В МЧС пояснили, что жителям и гостям города необходимо быть осторожными, не оставлять детей без присмотра.

Ранее в столичном Дептрансе посоветовали использовать метро для поездок по городу из-за дождя.