Москвичей призвали пересесть на метро из-за дождя в городе

Москвичам и гостям столицы для поездок рекомендовано использовать метро. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

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В городе местами отмечается дождь, а дорожная ситуация на улицах Москвы оценивается в 6 баллов. Скорость движения в потоке – 25 километров в час.

В частности, интенсивное движение фиксируется на улице Новый Арбат по направлению в центр, в оба направления на Садовом кольце в районе Садовой-Спасской улицы, а также на Третьем транспортном кольце в районе улицы Сущевский Вал (в оба направления).

"Свободно сейчас в оба направления на Варшавском, Звенигородском и Волоколамском шоссе", – отметили в департаменте.

На движение влияют мелкие ДТП, низкие скорости из-за погодных условий и ремонтные работы. Граждан призвали быть аккуратными и соблюдать скоростной режим, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

По данным синоптиков, солнечная погода вернется в Москву уже с 28 марта. По версии специалистов, на ближайших выходных будет ясная погода, подходящая для отдыха. Кроме того, серьезного ветра не будет, а столбики термометров могут достигать до 14 градусов.