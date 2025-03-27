В Москве появилась услуга «хам на час». Так, один из пользователей «Авито» готов решить проблему, если заказчик устал от токсичных людей и не хочет тратить нервы на споры. За символическую сумму он предлагает жестко и аргументированно поставить обидчиков на место, передает «Москвич Mag».

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Цена вопроса — 1000 рублей за пятиминутный звонок. По желанию клиента исполнитель может примерить разные роли: разгневанного родственника, строгого юриста, недовольного клиента или кого-то еще — «и т. д.», как загадочно указано в объявлении. Полная анонимность и конфиденциальность гарантируются. Формат общения тоже можно выбрать: звонок, переписка, голосовое сообщение или даже личная встреча. Степень хамства настраивается — от интеллигентного сарказма до откровенной грубости.

Дополнительно доступны «дружеский прессинг» (1500 рублей), «VIP-хам» — интеллектуальное унижение с элементами сарказма (1000 рублей), а также «финальный штрих» — голосовое сообщение для закрепления эффекта (2000 рублей).

Услуга представлена в трех вариантах: стандартный «разнос» за 1000 рублей, более развернутый — за 2000, и «легендарный разнос с послевкусием» за 5000, включающий бонусное голосовое.

Судя по аккаунту пользователея, продавец давно обитает на «Авито», но отзывы оставляют скорее о его товарах, чем о хамских навыках. Среди проданного числятся пуховик Calvin Klein и БДСМ-набор. Однако пользователи отмечают, что продавец крайне неохотно отвечает на сообщения, возможно, оттачивая свое мастерство в пассивной агрессии.

Ранее в феврале в преддверии Дня святого Валентина на сайтах объявлений в Москве появилась услуга «парень на сутки». Молодые люди предложили одиноким девушкам различные услуги. Так приятную беседу, ужин, букет цветов и фото «парень на сутки» готов обеспечить за символическую плату. При этом прочие траты оплачивает заказчица.