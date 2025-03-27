Появились тематические «Тройки» с медведицей Машей и гиеной Акелой

В продаже появились семь новых тематических карт «Тройка», их разработали совместно с Московским зоопарком. На них изображены медведица Маша и гиена Акела. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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— Купить новые карты можно на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», в интернет-магазине метро, на маркетплейсах Яндекс.Маркет, OZON и Wildberries, — говорится в сообщении в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее Максим Ликсутов напомнил, что с 2020 года приложение «Метро Москвы» позволяет привязывать карту «Тройка» к личному кабинету. Это также дает возможность управлять балансом через смартфон, экономить время, избегая касс и автоматов, и следить за расходами через историю поездок.

В Дептрансе добавили, что бесплатные пересадки между метро и МЦД позволяют пассажирам экономить и делают поездки удобнее. Например, в прошлом году благодаря этому сервису москвичи сэкономили 6,9 миллиарда рублей.