Мусульманский праздник Ураза-байрам пройдет в Москве 30 марта

Даты проведения мусульманских праздников определяются согласно лунному календарю и астрономическим наблюдениям. В текущем году Ураза-байрам наступает 30 марта и продлится три дня.

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Ранним утром в Москве мероприятия пройдут в местах традиционного проведения праздников, а также на специально выделяемых правительством Москвы временных альтернативных площадках.

Для удобства верующих будут организованы трансляции праздничных богослужений на телеканалах, официальных информационных ресурсах религиозных организаций, а также в социальных сетях.

Бывшая супруга рэпера Тимати Анастасия Решетова приняла ислам. Как рассказала модель, ей всегда нравилась эта вера, но она долгое время не могла себе в этом признаться. «Вечерняя Москва» решила разобраться, как происходит переход из христианской веры в мусульманскую, и как относятся представители духовенства к вероотступничеству.