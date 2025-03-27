Москвичам пообещали теплые выходные

В предстоящие выходные гостей и жителей столицы вновь ожидает характерное потепление. Температура воздуха превысит норму на 5 градусов, а осадков не предвидится. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделилась главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

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По ее словам, в выходные погоду будет определять гребень антициклона, из-за чего столбики термометров поползут вверх, а находиться на улице будет особенно приятно.

— В ночь с пятницы на субботу, с 28 на 29 марта, погода будет относительно теплой. Минимальная температура воздуха в Москве будет колебаться у отметки плюс 2–4 градуса. Днем в субботу столбики термометров покажут плюс 13–15 градусов. А в воскресенье, 30 марта, температура воздуха составит плюс 12–14 градусов. В целом по региону в выходные дни температура воздуха будет колебаться — около плюс 11–16 градусов. А значит, среднесуточные показатели превысят норму на 5 градусов, что соответствует середине апреля, — сообщила метеоролог.

При этом на небе будет преобладать переменная облачность, а осадков не предвидится, дополнила Позднякова.

— В субботу и воскресенье в столичном регионе дождя не будет. Из-за того что гребень антициклона усилится, его фронты отойдут на север и северо-запад, поэтому погода в регионе заметно улучшится. Атмосферное давление лишь слегка превысит норму: в субботу составит 753 миллиметра ртутного столба, а в воскресенье — 757 миллиметров ртутного столба, — заключила специалист.

На днях в Москве обновился рекорд атмосферного давления. 23 марта в своей пиковой точке оно составило 764,2 миллиметра ртутного столба. Синоптик Александр Ильин рассказал «ВМ», ощутимы ли такие показатели для людей.