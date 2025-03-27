Собянин открыл театр «Мастерская «12» после реставрации

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 27 марта, открыл после комплексной реставрации и ремонта здание театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова» на улице Поварской. Перед началом церемонии открытия режиссер Никита Михалков показал главе города, как устроен новый театр.

— С днем рождения нового театра! Я думаю, что по своим возможностям это самый лучший театр не только в Москве, но и в России. Очень радостно видеть этот замечательный коллектив, молодые лица, наполненные творческой энергией, — высказался Собянин.

Теперь большой зал на 608 мест представляет собой пространство, в котором можно изменять высотный уровень партера и его отдельных частей. Также специалисты установили там систему иммерсионной акустики.

Благодаря реконструкции обеспечена возможность для использования в постановках голограмм. При этом здесь можно также проводить симфонические концерты и показы фильмов, передает Агентство городских новостей «Москва».

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в столице работает около 250 театров, из них 64 — городские. С 2013 года в 41 театре завершены строительство, реконструкция и капремонт 103 зданий. При этом до 2030 года планируется обновить еще девять театров, включая Московский театр оперетты, театр «Эрмитаж» и Театр на Таганке.

Стало известно, что 31 марта в отеле «Сафмар Аврора Люкс» состоится третье заседание Директорской ложи театров Москвы. В заседании примут участие более 120 руководителей столичных театров.