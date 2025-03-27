Сергей Собянин открыл театр «Мастерская «12» после реставрации

Вечерняя Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 27 марта, открыл после комплексной реставрации и ремонта здание театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова» на улице Поварской. Перед началом церемонии открытия режиссер Никита Михалков показал главе города, как устроен новый театр.

Собянин открыл театр «Мастерская «12» после реставрации
© ТАСС
— С днем рождения нового театра! Я думаю, что по своим возможностям это самый лучший театр не только в Москве, но и в России. Очень радостно видеть этот замечательный коллектив, молодые лица, наполненные творческой энергией, — высказался Собянин.

Теперь большой зал на 608 мест представляет собой пространство, в котором можно изменять высотный уровень партера и его отдельных частей. Также специалисты установили там систему иммерсионной акустики.

Благодаря реконструкции обеспечена возможность для использования в постановках голограмм. При этом здесь можно также проводить симфонические концерты и показы фильмов, передает Агентство городских новостей «Москва».

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в столице работает около 250 театров, из них 64 — городские. С 2013 года в 41 театре завершены строительство, реконструкция и капремонт 103 зданий. При этом до 2030 года планируется обновить еще девять театров, включая Московский театр оперетты, театр «Эрмитаж» и Театр на Таганке.

Стало известно, что 31 марта в отеле «Сафмар Аврора Люкс» состоится третье заседание Директорской ложи театров Москвы. В заседании примут участие более 120 руководителей столичных театров.

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