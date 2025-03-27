Синоптик рассказал, какая погода ждет жителей Москвы в апреле

В начале апреля жителей Москвы и Подмосковья снова ждет похолодание. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

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Он отметил, что с начала апреля, в первой декаде, максимальная температура днем будет составлять 8-13 градусов тепла, ночью она может опускать до 2-7 градусов.

— В отдельные периоды возможно похолодание, где-то в середине первой декады может быть до 1-6 градусов тепла. Первая декада обойдется без существенных осадков или, можно сказать, с небольшими осадками, — уточнил специалист.

Вторая декада месяца будет более теплой: ночью прогнозируют 4-9 градусов, а днем — 9-14. Преимущественно будет без осадков.

— Третья декада начнется с температур 12-17 градусов, но в середине декады похолодает до плюс 4-9. Далее, в конце месяца, температура снова вырастет до 15 градусов. Существенных осадков в третьей декаде не ожидается. Но после 25 апреля и до конца месяца, возможно, дожди все-таки пройдут, — заключил Ильин в беседе с «Подмосковье сегодня».

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, какая погода ждет жителей столичного региона в ближайшее время. По его словам, первые пять дней апреля будет стоять теплая погода, температура превысит климатическую норму.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве началась «автомобильная» весна и водители могут менять зимнюю резину на летнюю.