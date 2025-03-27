Флаги России и Белоруссии развернут в Музее Победы

2 апреля в Музее Победы состоится акция ко Дню единения народов Беларуси и России. В величественном Зале Полководцев развернут главные символы стран – масштабные национальные флаги двух государств.

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— Мероприятие продемонстрирует единство наших народов, основанное, в том числе, на сохранении исторической памяти о подвигах советского народа в годы Великой Отечественной войны, борьбе с западными фальсификаторами истории, а также общих традиционных культурных и семейных ценностях, — отметили в музее на Поклонной горе.

Кроме того, в этот день для всех желающих Музей Победы проведет бесплатный тематический квиз.

Традиционная интеллектуальная игра «КВИЗстория» будет посвящена истории и культуре двух дружественных государств – России и Беларуси. Командам предстоит выполнить задания и ответить на вопросы, проявив смекалку и логику. Одну из команд-игроков представят участники фестиваля Союзного государства «Творчество юных». В качестве музыкальной паузы гостей ждут концертные номера юных артистов из России и Белоруссии.