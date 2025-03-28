Старт Всероссийской акции «Наши семейные книги памяти» дадут в Музее Победы

2 апреля в Музее Победы пройдет церемония официального старта Всероссийской молодежной акции «Наши семейные книги памяти». В мероприятии примут участие школьники и студенты из всех субъектов России. Далее эстафета акции будет передана в образовательные организации регионов страны и зарубежья.

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В рамках акции школьники и студенты выступят с одноминутными рассказами о своих родственниках, внесших вклад в Победу, и покажут их фотографии. В музее на Поклонной горе биографии участников Великой Отечественной войны прочтут около 70 человек.

Акция проводится в рамках празднования Года защитника Отечества. В период с 3 по 30 апреля 2025 года, в канун 80-летия Великой Победы, акция пройдет в образовательных организациях всех субъектов России, а также в 11 зарубежных государствах: Беларусь, Молдова, Армения, Грузия, Абхазия, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Китай, а также в школе при Посольстве Российской Федерации в Вашингтоне.

— Подготовка и участие школьников и студентов в акции позволили ощутить неразрывную связь поколений россиян. История страны становится не просто понятнее, но и эмоционально ощутимей через осознание того, что война коснулась каждой семьи. История войны – это история наших семей. А значит, история каждого из нас, – отметил руководитель проекта Михаил Груздев, ректор Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского, член Общественной палаты Российской Федерации.

Всероссийская молодежная акция «Наши семейные книги памяти» проводится Министерством просвещения Российской Федерации. Официальными партнерами акции являются Общественная палата Российской Федерации, Правительство Ярославской области, общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых», общероссийская общественно-государственная просветительская организация «Российское общество «Знание», Музей Победы. Координатор акции: Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского.