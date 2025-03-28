В Северном Тушине появится жилой дом по программе реновации

Недалеко от будущей новостройки расположены основные объекты социальной сферы, включая школы, детские сады, поликлиники и торговые центры.

На северо-западе столицы в районе Северное Тушино построят жилой дом по программе реновации. Об этом сообщила Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура).

«Москомархитектурой утвержден градостроительный план земельного участка площадью 1,52 гектара по адресу: улица Туристская, земельный участок 19/3. На территории предусмотрено строительство жилья предельной площадью 82,3 тысячи квадратных метров», — добавила Юлиана Княжевская.

Недалеко от будущей новостройки расположены основные объекты социальной сферы, включая школы, детские сады, поликлиники и торговые центры. Район известен своими зелеными зонами: в непосредственной близости от будущего дома находится природный памятник «Сходненский ковш», что делает это место привлекательным для семейного проживания и активного отдыха.

Ранее Сергей Собянин рассказал о применении префаб-технологий при строительстве домов по программе реновации.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.

Ранее Мэр Москвы поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».